Niubó: Hi haurà ràtios inferiors a les aules de les zones on arriba alumnat al llarg del curs

Vincula la gratuïtat a I-1 aquest any a la negociació del tercer suplement de crèdit de la Generalitat

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat que la planificació escolar del curs vinent "contempla" ràtios inferiors a les aules de les zones on històricament hi ha més arribada d'alumnat al llarg del curs, l'anomenada matrícula viva.

"Això ens ha permès sortir a ràtios no només de 20, sinó de 19, de 18 i fins i tot de 17 en alguns casos tenint en compte que tenim un històric de matrícula viva en aquell municipi, en aquella zona educativa, on és important", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Ha apuntat que, per això, poden sortir amb ràtios per sota de les habituals per no acabar "amb més de 30 alumnes, per exemple, a secundària".

GRATUÏTAT D'I-1

Preguntada per si serà possible la gratuïtat de l'educació dels grups d'I-1 aquest 2025, ho ha vinculat a la negociació del tercer suplement de crèdit de la Generalitat: "Si no hi ha un increment que en aquests moments no existeix, és molt difícil plantejar la gratuïtat".

Ha expressat que aquest és un "compromís de legislatura, a més és una voluntat compartida", i ha assegurat que, textualment, encara s'ha de fer un esforç per garantir la universalització de l'oferta de places entre els 0 i els 3 anys.

MÒBILS A LES AULES

Sobre la prohibició del mòbil a les aules de secundària, ha dit que "a criteri seu" sí que ho implantaria, però també ha manifestat que la prohibició, en les seves paraules, normalment no soluciona gaires coses tot i que s'ha de parlar sobre fins a quin punt és interessant o útil utilitzar-los.

Quant a infantil i primària, ha defensat que tant els centres com les famílies estan d'acord amb la mesura de prohibir-los a les aules, una mesura que és "gairebé de sentit comú".