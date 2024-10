Niubó i Gil inauguren el Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació amb 260 activitats previstes

Gil explica que el Saló de l'Ocupació sempre té "un focus en la gent jove"

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i la regidora de Promoció Econòmica i Treball de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, han inaugurat aquest dimecres els congressos Bizbarcelona i Saló de l'Ocupació, que coincideixen en dates al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i sumen més de 260 activitats previstes.

A l'acte inaugural també hi han anat el secretari general d'Empresa i Treball de la Generalitat, Pol Gibert; el secretari de Treball, Francisco Ramos, i la presidenta-delegada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Anna María Martínez.

De l'àmbit empresarial, hi han assistit el president de Pimec, Antoni Cañete; el president de Cecot, Xavier Panés; el director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat.

En unes declaracions a Europa Press, Gil ha valorat que tots dos salons són "molt importants" perquè aposten per la formació i ha optat per posar a l'abast de la ciutadania tota la informació per al seu desenvolupament laboral.

Així mateix, ha explicat que el Saló de l'Ocupació sempre té "un focus en la gent jove, que normalment són els que necessiten més orientació", tot i que ha assegurat que també hi ha recursos per a aquells que vulguin canviar de professió.

Durant el recorregut per tots dos congressos, Niubó i Gil han visitat els estands de Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, Pimec, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Cecot, el Port de Barcelona, els Mossos d'Esquadra, la UGT, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i diversos espais vinculats a la Generalitat.

SALONS

El Bizbarcelona està enfocat a actualitzar els negocis de pimes, autònoms i el comerç per ajudar a millorar la competitivitat del teixit empresarial local, i comptarà amb 70 empreses expositores.

Es desenvoluparan més de 120 propostes, entre conferències, tallers i sessions de 'networking', a càrrec de 150 experts i l'objectiu és trobar solucions per impulsar la digitalització i integrar la sostenibilitat, entre d'altres.

El Saló de l'Ocupació vol contribuir a impulsar l'ocupació i les noves oportunitats laborals, i aplegarà 40 empreses expositores i organitzarà 140 activitats.

Les companyies estaran repartides en 8 'marketplaces' i oferiran fins a 350 candidatures en àmbits com l'economia blava, TIC, comerç, esports, economia social i solidària, logística, serveis a les empreses i indústries creatives.

En aquesta ocasió, l'ús de la intel·ligència artificial (IA), tant en l'àmbit empresarial per augmentar la productivitat com en l'àmbit de la recerca de feina o sortida professional, serà un dels aspectes centrals dels dos salons.