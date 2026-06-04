Niubó expressa el "compromís" del Govern de desplegar l'acord educatiu després del 'no' d'Ustec

Iniciarà aquest divendres una ronda de contactes amb els sindicats
BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha expressat que la voluntat del Govern és mantenir el preacord signat divendres passat amb els sindicats educatius: "Només és Ustec·Stes qui se'n desvincula en aquests moments, el compromís i la voluntat és de continuar desplegant aquest acord".
Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament després d'anunciar-se aquest dijous els resultats de la consulta als docents, en què han rebutjat amb el 65.1% dels vots el preacord de la Conselleria amb els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps de divendres passat.
Niubó també ha anunciat que encetarà aquest mateix divendres una ronda de contactes amb els sindicats educatius que van signar el preacord amb el Govern, i ha demanat un exercici de responsabilitat.
Ha celebrat que finalment Aspepc·Sps, el sindicat de professors de secundària, hagi ratificat el seu suport al preacord, i ha subratllat que el Govern durant la negociació "ha anat donant resposta a les peticions" acumulades de fa dècades.
"L'alternativa als acords només és el bloqueig, i el bloqueig no és positiu en cap cas ni per al país ni per a l'educació", i ha destacat que el preacord supera els 2.700 milions d'euros per millorar el sistema educatiu i enfortir l'educació inclusiva.
Niubó ha afirmat que "el compromís del Govern amb la millora del sistema educatiu continua vigent" i ha demanat al conjunt de la comunitat educativa una reflexió profunda.
VAGUES
Preguntada per si creu que hi ha marge per aconseguir desconvocar les vagues anunciades pels docents, ha defensat el respecte pel dret a vaga, però ha demanat "que sigui compatible amb un final de curs ordenat i que no comprometi en cap cas el dret a l'educació d'infants i joves ni tampoc el dret a la mobilitat".
"La voluntat seria haver arribat a aquest preacord amb el màxim suport possible i que s'haguessin desconvocat el conjunt de mobilitzacions", i ha conclòs que el Govern ha fet els deures en aquest aspecte.
Niubó ha insistit que amb el preacord signat amb Ustec·Stec i Aspepc·Sps s'amplia i enforteix l'acord que la Generalitat ja va signar amb els representants sindicals de CCOO i la UGT, i que la voluntat del Govern és desplegar-lo "íntegrament".