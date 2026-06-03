Niubó espera que es ratifiqui el preacord per "fer possible la millora educativa"

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha assegurat que espera que els docents ratifiquin el preacord assolit amb el Govern, que poden votar en una consulta que se celebra fins dijous: "És un preacord que pot fer possible la millora educativa".
En la sessió de control del Parlament als consellers, ha valorat molt positivament el preacord assolit en la taula sectorial perquè permet "fer un pas endavant molt important en la recuperació d'aquest consens necessari en la comunitat educativa i per a l'enfortiment i la millora del sistema educatiu".
També ha explicat que el preacord, si es ratifica, es convertirà en un annex que ampliarà l'acord que ja van signar al març amb CCOO i la UGT, i ha defensat que el negociat "va molt més allà de la dimensió retributiva".