Niubó encetarà aquest divendres una ronda de contactes amb els sindicats després del 'no' al preacord

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciat que iniciarà aquest mateix divendres una ronda de contactes amb els sindicats educatius que van signar el preacord amb el Govern després del 'no' de la consulta docent.
Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament després de saber-se aquest dijous els resultats de la consulta als docents, en què han rebutjat amb el 65.1% dels vots el preacord de la Conselleria amb els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps de divendres passat.
Niubó ha demanat responsabilitat, ha celebrat que finalment Aspepc·Sps faci costat al preacord, i ha assegurat que la voluntat del Govern és mantenir el que s'ha signat: "Només és Ustec·Stes qui se'n desvincula en aquests moments, el compromís i la voluntat és de continuar desplegant aquest acord".