Niubó diu que els centres educatius no han de modificar "res" després de la sentència del TSJC

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha assegurat que els centres educatius no han de modificar "res" després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el Decret de règim lingüístic educatiu perquè no havia entrat en vigor.
En unes declaracions als mitjans a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha recordat que el Govern presentarà un recurs, però que mentrestant "no té impacte" per als centres, ja que el TSJC ha anul·lat parcialment un decret que va suspendre en un primer moment i que no va entrar en vigor.
Ha afirmat que el model lingüístic queda "totalment preservat" perquè es basa en la llei d'ús i aprenentatge de llengües oficials, la llei d'educació de Catalunya (LEC) i l'Estatut.
Niubó ha dit que la voluntat és "defensar amb fermesa" aquest model lingüístic, que ha garantit que el català sigui una llengua no només vehicular sinó d'acollida, transversal, de promoció social i convivència.
Ha subratllat que és un model que no separa els infants per raó de llengua ni origen i garanteix el ple coneixement tant del català com del castellà quan acaben l'escolarització obligatòria, i ha dit que no tenen cap element de preocupació per pensar que el model "trontolla".