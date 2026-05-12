Niubó descarta la idea d'Ustec d'apujar entre 400 i 500 euros al mes el sou dels docents

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Creu que és una proposta de màxims que dobla la proposta del Govern i "que no ajuda"
BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha descartat aquest dimarts la proposta de la portaveu del sindicat Ustec·Stes, Iolanda Segura, que en una entrevista del diari 'Ara' ha afirmat que, amb un augment del sou dels docents d'entre 400 i 500 euros mensuals, es podria aixecar el cicle de mobilitzacions.
"L'acord que ja hem signat suposa un increment de 3.000 euros en 4 anys i voler doblar aquesta xifra és precisament aquests plantejaments de màxims que em sembla que de vegades no ajuden a reconduir la situació", ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.
Ha expressat que l'àmbit retributiu és el que més allunya les posicions entre els sindicats majoritaris i el Govern en l'acord d'Educació, mentre que comparteixen amb "la majoria de forces sindicals" la reducció de ràtios i burocràcia, l'increment de professionals de suport a l'escola inclusiva i el reconeixement de l'autoritat docent.
Preguntada per si els sindicats han confirmat la seva assistència a la reunió que ha proposat per a aquest dijous, Niubó ha comentat que no ho han fet "formalment" però que li agradaria que hi assistissin.
En una altra entrevista de Catalunya Ràdio, la consellera ha cridat a trobar vies per rebaixar "aquesta tensió" que viuen els equips directius, els claustres, les famílies, que assegura que ningú no mereix, segons ella.
Respecte a la comparació de l'augment de sou dels professors amb el dels Mossos d'Esquadra (de 4.000 euros bruts anuals), Niubó ha lamentat que es vulgui "enfrontar els servidors públics" i ha assenyalat que l'important és que es compari entre professionals del ram.
INFILTRACIÓ DELS MOSSOS
Preguntada per si la va sorprendre la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, ha dit que sí perquè "no ho sabia" i ha negat qualsevol participació d'Educació en la decisió.
No ha valorat els fets i ha demanat esperar a les explicacions de la direcció general dels Mossos d'Esquadra.