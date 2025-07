Niubó demana disculpes per les adjudicacions i afirma que es repetiran "amb totes les garanties"

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha demanat disculpes per la paralització de les adjudicacions docents a causa d'uns incidents i ha afirmat que les repetiran "amb totes les garanties i màxima transparència".

Ho ha dit aquest divendres en una publicació a X recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que es duran a terme "tan aviat com sigui possible".

"Lamentem el perjudici causat i poso tots els mecanismes necessaris per depurar responsabilitats perquè això no torni a passar", ha afegit.