Niubó defensa el català com a "llengua pròpia del país i també del sistema educatiu"

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha reafirmat aquest divendres el català com a "llengua pròpia del país i també del sistema educatiu" de Catalunya i que tant el PSC com el Govern han defensat sempre, segons ella, totes dues realitats.
Ho ha dit en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press en preguntar-li per si el Govern es mobilitzarà en una hipotètica manifestació en cas que la sentència de l'ús del català a l'escola sigui contrària al model d'immersió lingüística, fet que no ha volgut "anticipar".
"Estem parlant d'un futurible que no sabem què passarà, però sempre estarem al costat de la llengua i sobretot d'un model que pensem que ha funcionat, que és garantia de la cohesió, de la no segregació i de la promoció social", ha dit.
RESULTATS DE L'INFORME PISA
Preguntada per si confia que els resultats de l'Informe Pisa de l'any vinent seran millors que els d'aquest, ha assenyalat que les millores "no són d'un dia per l'altre" i que requereixen temps, però que, textualment, els recursos hi són.
Ha apuntat que la Conselleria ha comprovat "un canvi de tendència" en les llengües però que encara els falta en altres matèries importants, com les matemàtiques o la ciència.