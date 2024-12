Niubó convocarà experts per estudiar la fusió de les assignatures de ciències

Serà durant la primera quinzena de gener i la intenció és mantenir les hores i el temari

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciat aquest dijous que la seva conselleria convocarà diversos experts i societats de Química, Biologia i Física per estudiar la fusió de les assignatures de ciències a batxillerat, una de les novetats per al currículum d'aquesta etapa educativa.

Ho ha dit en una entrevista de Ser Catalunya, recollida per Europa Press, en la qual ha assenyalat que es reuniran amb aquestes societats i experts durant la primera quinzena de gener per veure com es poden fusionar les matèries de Física i Química i Biologia, Geologia i Ciències Ambientals sense perdre hores ni temari.

Niubó ha assenyalat que es tracta d'una qüestió organitzativa dels centres educatius i dels currículums: "És molt important reforçar les modalitats i competències científiques. Garantirem que aquests ensenyaments es puguin preservar amb la mateixa quantitat d'hores i qualitat que tenim en aquests moments".

"Hem de poder mantenir Geologia, Biologia, Ciències Ambientals, Física i Química, potser amb una altra organització de matèries, però les mateixes hores i amb els mateixos continguts. Esperem treballar per poder-les mantenir en el currículum de batxillerat", ha afegit.

Sobre Literatura Catalana i Castellana, ha dit que "això queda blindat" i que la Conselleria garantirà que continuaran sent assignatures de modalitat en el currículum de 2n de batxillerat, i no pas una matèria optativa de 1r com s'havia plantejat a principis de setmana.

Niubó ha insistit que el sistema educatiu català necessita estabilitat, confiança i un gran consens: "Aquestes hores de confusió per la situació que s'ha creat a mi no m'agraden i crec que hem de fer autocrítica, perquè el sistema educatiu necessita estabilitat, certeses i indicacions clares".

MÒBIL ALS CENTRES EDUCATIUS

D'altra banda, sobre el mòbil a les aules, ha recordat que la regulació actual els prohibeix a primària i que a l'ESO estableix que només es permeten per a ús educatiu, però que han rebut queixes que "determinats centres fan servir el mòbil quan podrien utilitzar una altra cosa o potser no caldria" per a una activitat.

Niubó també ha assenyalat que s'ha detectat problemes entre els nens que arriben a P3 "sense parla", fet que els experts atribueixen a l'ús de les pantalles, o l'ús descontrolat, diu textualment, de mòbils i xarxes socials en l'adolescència que acaba en conflictes a les escoles.

Per la consellera, s'ha de veure com s'aconsegueix casar l'avenç tecnològic amb el desenvolupament dels nens: "No es tracta d'anar enrere en l'ús d'aquestes tecnologies, hem d'educar els infants i joves a ser competents des del punt de vista digital".