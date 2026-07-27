Niubó compareix aquest dilluns al Parlament per la "incidència tècnica" en les proves Pisa 2025

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns a les 15 hores en la Comissió d'Educació i FP del Parlament arran de la "incidència tècnica" puntual que afecta les proves Pisa 2025.
Segons consta al web de la cambra catalana, la titular d'Educació compareixerà a les 15 i les peticions de compareixença que es votaran han estat presentades pels grups parlamentaris de Junts i el PP.
La mostra de Catalunya en les proves Pisa 2025 té un índex d'alumnes exempts superior al màxim recomanat per l'OCDE, del 23,2% respecte al 5% recomanat, que la Generalitat atribueix a una "incidència tècnica" puntual que afectarà la comparativa de resultats amb altres anys.