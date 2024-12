Niubó atribueix la baixada del rendiment educatiu a una manca d'enfocament dels seus predecessors

BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha assegurat que el rendiment educatiu ha baixat a Catalunya des del 2015 perquè els seus predecessors no van posar "el focus en això".

En una entrevista aquest divendres a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, després de ser preguntada sobre què la diferenciarà d'anteriors consellers, Niubó ha defensat la necessitat de revertir els resultats: "Encara que fos una prioritat per als que m'han precedit, no es va posar el focus en això. I el rendiment ha baixat des del 2015".

Sobre l'informe TIMSS 2023 sobre els últims resultats en matemàtiques a 4t de primària, Niubó ha valorat que no són les xifres que voldrien, però que no amagaran els resultats, i que estan treballant "intensament per revertir aquests percentatges".

"Cal acceptar, no obstant això, que no ho aconseguirem d'un dia a l'altre", ha afegit, alhora que ha explicat que el Govern acompanyarà els centres en l'anàlisi dels resultats i els orientarà, textualment, per millorar-los, en el pla de reforç de formació matemàtica Florence.

Així mateix, Niubó ha fixat com a objectiu millorar la "infrafinanciación" de l'escola concertada i, sobre l'ús del mòbil, ha explicat que analitzaran aquest primer curs sense ell, encara que creu que s'ha d'educar en el seu ús i aprofitar al màxim les potencialitats, en les seves paraules.

PROFESSORS "DESAFECTES"

Preguntat sobre si el professorat està cremat, Niubó ha considerat que els professors estan "una mica desafectes amb el sistema educatiu".

"No tindrem tots els recursos, però estarem al seu costat", ha afegit que el sistema necessita estabilitat i garantir els aprenentatges bàsics.