Niubó assegura que el sistema lingüístic del model educatiu de Catalunya "no està amenaçat"

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha assegurat aquest dimecres que el sistema lingüístic del model educatiu de Catalunya "no està amenaçat".
Ho ha dit durant la sessió de control del Parlament, en resposta a una pregunta de la presidenta de la CUP a la cambra, Pilar Castillejo, que li ha preguntat per la sentència del TSJC del mes de setembre que anul·lava part del decret de règim lingüístic.
Niubó ha explicat que el Govern està preparant un recurs de cassació i ha defensat el català com a eina de promoció i igualtat d'oportunitats: "Hi recorrerem i farem totes les mesures legals de les quals siguem capaços per preservar aquest model", ha sentenciat.
En aquesta línia, ha afirmat que el Govern està fent "moltíssim" per defensar el català i ha explicat que s'està fent un esforç sense precedents, en les seves paraules, per facilitar l'acolliment d'alumnes nouvinguts.
Així, ha exposat que s'han creat "200 aules noves d'acolliment addicionals" i també ha destacat que hi ha hagut un augment de places per a l'estudi del C2 de català entre els docents.
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
Respecte a la pregunta del grup d'ERC sobre l'acreditació de competències professionals, ha subratllat que aquest procés "no està en qüestió" i ha remarcat que permet a les persones amb experiència professional però sense formació reglada obtenir certificats de professionalitat.
En aquest snetit, ha dit que s'ha "millorat el ritme d'execució" dels fons de la Unió Europea en aquest àmbit i que s'està treballant per donar-hi continuïtat.