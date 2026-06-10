Nissan redueix l'ERO a Catalunya a 195 treballadors i es votarà dijous per la plantilla

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
Nissan ha reduït l'afectació de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per la companyia a 3 centres catalans a 195 treballadors, des dels 211 proposats inicialment, després de l'última reunió del període de consultes que ha finalitzat aquest dimecres a la matinada, segons informen fonts de la companyia a Europa Press.
La proposta, que també inclou 3 grups diferenciats amb diferents indemnitzacions, es traslladarà als treballadors, que votaran a cada centre de treball a través d'un referèndum aquest dijous.
En concret, Nissan ha ofert un pla de rendes per a les persones de 55 anys o més, amb l'abonament del 80% del salari fins als 62 anys, un altre per a les persones nascudes el 1972 amb el 75% del salari fins als 61 anys, i una indemnització de 50 dies per any treballat, sense màxim de mensualitats, i un plus de 750 euros per any per als treballadors nascuts a partir del 1953.