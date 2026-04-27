Nissan presenta una proposta d'ERO a 3 centres de Catalunya

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
Nissan ha presentat aquest dilluns una proposta d'expedient de regulació d'ocupació (ERO) a 3 centres catalans: el centre de recanvis del Prat de Llobregat (Barcelona), el centre tècnic de la Zona Franca de Barcelona i el centre d'àrees flexibles, també al Prat.
La secció sindical del centre de recanvis del Prat, amb 122 treballadors, va anunciar una proposta de vaga indefinida a partir de dimarts, per la qual cosa l'empresa hi va obrir un diàleg que ha culminat amb la reunió conjunta d'aquest dilluns en què Nissan ha presentat una proposta per a un procediment d'acomiadament col·lectiu davant la Conselleria de Treball i Empresa, informen fonts de Nissan a Europa Press.
Les mateixes fonts han afirmat que, a partir d'ara, s'establirà la taula de negociació per definir de manera conjunta la representació dels treballadors i com es durà a terme l'ERO i han puntualitzat que, tot i que es projecti als 3 centres, "no vol dir que l'acomiadament afecti el 100% de la plantilla" de tots tres.
Per la seva banda, el secretari general de la secció sindical de la UGT de Nissan Recanvis al Prat, Juan Carlos Yepes, ha dit en unes declaracions a Europa Press que el dia 29 d'aquest mes comencen els 7 dies per formar la taula de negociació i que, mentrestant, la vaga es manté tot i que per ara no s'executarà, mentre no sàpiguen quina és l'afectació real.
Així mateix, ha explicat que, sense saber exactament l'abast de l'expedient ni l'afectació a cadascun dels centres, tot i que en principi el més afectat seria el de recanvis, les expectatives passen per buscar mesures similars a les del tancament dels centres de Nissan a Catalunya entre 2020 i 2021, que va afectar 2.500 treballadors.
Molts dels treballadors que van ser en aquells centres ara són als nous centres afectats: "Aquesta gent segurament voldrà les mateixes condicions amb les que se'n van anar els seus companys".