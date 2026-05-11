Nissan llança un ERO que afecta 211 treballadors de tres centres a Catalunya

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
Nissan ha llançat aquest dilluns un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta 211 treballadors de 3 centres catalans: 110 del centre de recanvis del Prat de Llobregat (Barcelona), 86 del centre tècnic de la Zona Franca de Barcelona i 15 del centre d'àrees flexibles, també al Prat.
Fonts sindicals han afirmat que "l'empresa no ha facilitat cap tipus de dada més verbalment", després de constituir la taula de la comissió negociadora aquest dilluns, i han explicat que dijous vinent, dia 14, es durà a terme una altra reunió davant la Conselleria de Treball.
Segons els sindicats, Nissan planteja l'expedient de regulació per temes econòmics, productius i organitzatius: "Nosaltres neguem rotundament l'aplicació o la presentació de l'ERO, entenem que no hi ha cap raó que esgrimeixi l'empresa per presentar-lo als tres centres".
Les mateixes fonts han afirmat que han iniciat un procés de reclamació per rebutjar l'inici del termini de 30 dies per acordar l'ERO, ja que entenen que no se'ls ha traslladat com devien les comunicacions respecte el període de consultes previ de l'empresa a nivell europeu.
"No tenim constància que s'hagi produït, amb la qual cosa s'està vulnerant el nostre dret legítim a la defensa i a la llei de llibertat sindical", han afegit.