Nissan i els sindicats discrepen sobre l'inici de les negociacions de l'ERO

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Nissan i els sindicats Sigen-Usoc, UGT i CCOO Catalunya no han pogut arribar a un acord sobre l'inici del termini de les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) llançat per la companyia a 211 treballadors a Catalunya.
Així ho han explicat totes dues parts en unes declaracions als mitjans de comunicació, després de la reunió celebrada aquest dijous i que ha comptat amb la mediació del Departament de Treball de la Generalitat.
La presidenta del comitè d'empresa, Vanesa Almecija, ha explicat que la companyia no els ha traslladat la informació per engegar el procés, per la qual cosa no donen per iniciat el període de 30 dies ni accepten el calendari per negociar.
Fonts de la companyia, per la seva banda, han explicat a Europa Press que "Nissan està complint tots els terminis", que el 27 d'abril van presentar la proposta d'inici d'un procés de consulta de l'ERO, i dilluns passat, amb la taula de negociació ja constituïda, es va presentar el document tècnic de suport.
L'ERO afecta 211 treballadors, distribuïts entre el centre de recanvis (110), el tècnic(86) i el d'àrees flexibles (15) i la següent reunió convocada pel Departament tindrà lloc dimarts al migdia, prèvia a la convocatòria de mobilitzacions a la tarda davant el consolat del Japó.