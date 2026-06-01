Nil Moliner, Lax'n'Busto, Enric Auquer i el Tour, en l'agenda d'estiu de Casa Cupra Raval

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Casa Cupra Raval ha presentat la seva agenda cultural del juny, que comptarà amb sessions de música en directe, projeccions, converses i exposicions al llarg de tot el mes, informa aquest dilluns la companyia automobilística en un comunicat.
La programació comença aquest dilluns amb una conversa amb el grup musical Lax'n'Busto, coincidint amb la girà del seu 40è aniversari, per parlar sobre la seva trajectòria, i continuarà amb presentacions com la del llibre 'León XIV. Un Papa para tiempos convulsos' de diversos periodistes, o la sèrie de televisió 'Ravalejar' i que comptarà amb la presència dels actors Enric Auquer i Francesc Orella.
També destaquen l'actuació del cantant Nil Moliner, una cursa del club de 'running' emmarcada en el festival Primavera Sound i l'exposició 'Regeneraciones', impulsada per la Casa de l'Arquitectura, una mostra que reflexiona sobre la transformació urbana, la sostenibilitat i les ciutats contemporànies.
Del 26 de juny al 5 de juliol, coincidint amb l'inici del Tour de França i el seu pas per Barcelona, l'espai també acollirà una exposició dedicada al món del ciclisme, amb la història, cultura i innovació de l'esdeveniment.
També es duran a terme en directe dos pòdcasts: 'El mundo de ayer: Johan Cruyff. Más que fútbol: una revolución cultural explicada desde La Vanguardia', el pòdcast de la mà de Club Vanguardia dedicat a la trajectòria de Johan Cruyff, i 'Mi Perdición' de Ràdio Primavera Sound, i que comptarà amb les actrius i guionistes Lorena Iglesias i Berta Prieto com a convidades.