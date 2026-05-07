Nil Camacho, nou director regional de Glovo per a Catalunya i les Illes Balears

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -
Glovo ha nomenat Nil Camacho com a nou director regional per a Catalunya i les Illes Balears, i serà el responsable de l'operativa de l'aplicació a les dues comunitats autònomes, informa en un comunicat aquest dijous.
Camacho ha desenvolupat la seva carrera professional en companyies internacionals com Wallapop, on va liderar durant més de quatre anys la vertical del negoci dirigida a empreses; també va treballar per a HP o E&Y.
El directiu ha explicat que l'objectiu és consolidar Glovo "com l'aplicació multicategoria favorita dels catalans i balears quan pensen en delivery".