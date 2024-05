Niklas Adalberth (Klarna), guardonat amb el Premi Esade 2024

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El cofundador de Klarna i fundador de la Norrsken Foundation, Niklas Adalberth, ha estat guardonat amb el Premi Esade 2024, que es lliurarà en la Jornada Anual Esade Alumni, ha explicat l'escola de negocis en un comunicat aquest dilluns.

L'esdeveniment se celebrarà el pròxim 13 de maig al Palau de Congressos de Catalunya, i tindrà com a lema 'From creator to innovators: Empowering Change'.

Esade ha explicat que Adalberth ha estat guardonat per la seva "innovació en el lideratge empresarial i el seu compromís a favor de les causes socials".

Ha subratllat la feina de la Norrsken Foundation, que ha obert un centre de tecnologia i impacte a Barcelona, que disposa de més de 800 membres "que treballen per desenvolupar solucions empresarials a grans reptes globals".

Els Premis Esade són promoguts per la comunitat d'antics alumnes d'Esade per reconèixer i distingir persones i organitzacions que han demostrat els valors que defineixen l'esperit fundacional d'Esade, i "són un referent i un exemple per als altres".