Almenys 12 morts en un atac executat per presumptes membres de Boko Haram al nord-est de Nigèria

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 12 persones han mort i una ha estat segrestada en un atac perpetrat per suposats membres del grup terrorista Boko Haram a l'estat nigerià de Borno, al nord-est del país i sacsejat des de fa anys per la inseguretat.

Fonts citades pel diari nigerià 'Daily Trust' han indicat que els terroristes, que vestien uniforme militar, van irrompre fortament armats durant la celebració de l'Any Nou a les localitats de Gatamarwa i Tsiha, matant 12 persones i ferint unes altres 2.

Les autoritats locals han ordenat una investigació sobre el succés, que té lloc dues setmanes després que el grup perpetrés un atac similar en el que van matar 2 persones i van saquejar algunes cases abans de calar-les foc.

La inseguretat a Nigèria, anteriorment centrada al nord-est del país --on operen Boko Haram i la seva escissió, Estat Islàmic a l'Àfrica Occidental (ISWA)--, s'ha estès en els últims mesos a altres zones del nord i el nord-oest, fent saltar les alarmes per la possible expansió d'aquestes xarxes terroristes i criminals.