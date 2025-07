El New Space Economy Congress 2025 aplega 900 participants

BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2025 del New Space Economy Congress ha tancat aquest divendres amb l'assistència de 900 participants, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.

El congrés ha servit per presentar les darreres tendències del sector i ha comptat amb la presència de 74 ponents locals i internacionals, a més de l'espai per a expositors, 'networking' i 'B2B' on s'han celebrat més de 300 reunions.

L'edició d'enguany ha posat el focus en com la tecnologia espacial pot contribuir a la transició verda, amb taules rodones sobre qüestions com el desenvolupament urbà, la resposta integrada d'emergències, la gestió del clima o la prevenció de desastres naturals.

També s'ha debatut sobre qüestions com la regulació, les estratègies governamentals, les tecnologies i la cooperació internacional.

D'altra banda, la trobada ha convidat la regió d'Occitània, que compta amb "una infraestructura i experiència industrial d'aquest àmbit consolidades".