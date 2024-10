El Networking Professional del Bizbarcelona acull més de 750 entrevistes en 4 hores

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El Networking Professional del saló Bizbarcelona que es va celebrar el dimecres i dijous a Fira de Barcelona Montjuïc va acollir en 4 hores més de 750 entrevistes presencials, impulsades pel Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (Coacb) i la Intercol·legial, que reuneix a més de 100 col·legis professionals.

El portal www.networkingprofessional.cat ha agrupat més de 200 anuncis publicats, tant d'empreses com de candidats, informen els organitzadors del Networking Professional en un comunicat.

RICARD PENAS (COACB)

El president del Coacb, Ricard Penas, ha destacat que un any més han posicionat el Networking Professional com a punt de trobada per a professionals col·legiats de tots els sectors "i com una bona oportunitat per trobar ocupació".

La Sala Networking va acollir a centenars d'empreses, emprenedors, professionals comercials, de l'educació física, de l'educació social, advocacia, enginyeria, infermeria i pedagogia, entre altres, que han participat en el Networking Professional a la cerca de col·laboradors i oportunitats laborals.

La majoria de les entrevistes es van fer amb cita prèvia i cada participant va tenir una mitja de 4 entrevistes agendades.