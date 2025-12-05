Netflix comprarà Warner Bros amb un valor empresarial de 70.918 milions

MADRID 5 des. (EUROPA PRESS) -
Netflix ha arribat a un acord "definitiu" per adquirir Warner Bros, incloent els seus estudis de cinema i televisió, HBO Max i HBO, amb un valor empresarial d'aproximadament 82.700 milions de dòlars (70.918 milions d'euros) que, sense incloure el deute, s'enfila a un valor patrimonial de 72.000 milions de dòlars (61.820 milions d'euros).
S'espera que la transacció es materialitzi en un termini de 12 a 18 mesos, després del tancament i separació prèviament anunciat de Discovery Global per passar a ser una nova empresa cotitzada, operació prevista de cara al tercer trimestre del 2026.
L'adquisició ha estat aprovada per unanimitat pels consells d'administració de Netflix i WBD. A més de la separació de Discovery Global, la compra està subjecte a les autoritzacions regulatòries requerides, l'aprovació dels accionistes de WBD i altres condicions habituals.
D'aquesta manera, Netflix s'acaba imposant a Paramount i Comcast, que també havien manifestat interès en la companyia dirigida per David Zaslav, que el passat mes d'octubre va anunciar un procés competitiu de licitació dels seus actius.