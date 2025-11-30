La neteja de grafitis costa a Renfe 6,2 milions d'euros a Catalunya aquest any

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -
Els grafitis als trens han costat 6,2 milions d'euros a Renfe fins al 31 d'octubre d'aquest any, entre la neteja i els costos indirectes.
S'han registrat 822 actes vandàlics i s'han netejat 48.500 metres quadrats de grafitis als trens, la qual cosa ha comportat 590 dies d'inmobilización de material rodant, ocasionant retards i suspensions de trens, informa la companyia en un comunicat aquest diumenge.
Segons Renfe, s'ha reduït el nom d'incursions respecte a l'any passat gràcies al reforç de seguretat en punts de la xarxa diagnosticats com a crítics i a les mesures implementades en el Pla de Mesures Urgents, de forma coordinada amb els Mossos d'Esquadra, Adif i la Generalitat.
La inversió en seguretat de Renfe a Catalunya supera els 20 milions d'euros i es treballa per activar dispositius de col·laboració amb Mossos i altres cossos policials, incorporar la sensibilització sobre el vandalisme i incrementar la planificació de la presència d'agents de Mossos en les estacions.
A més, Renfe ha implantat càmeres de videoanalítica, ha incrementat el nom de vigilants i també la vigilància amb drons i noves tecnologies.