Nestlé redueix en un 30% l'ús d'aigua a les deu fàbriques que té a Espanya des del 2021

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
Nestlé ha reduït en un 30% l'ús d'aigua a les deu plantes que té a Espanya entre 2021 i 2025, amb una reducció total de més d'un milió de metres cúbics, informa en un comunicat aquest dijous.
La planta de La Penilla (Cantàbria) és la que ha registrat una reducció més gran, amb un 51% menys d'aigua utilitzada, seguida de la de Castellbisbal (Barcelona), amb un 38% menys, i la de Girona, amb un 33% menys.
El responsable de Serveis d'Enginyeria i Packaging de Nestlé España, Rafael López, ha explicat que aquesta reducció "demostra que és possible avançar cap a una producció més eficient sense renunciar a la qualitat".
Per aconseguir el descens s'han fet servir estratègies de reducció, reutilització i implementació de circuits tancats de refrigeració en els processos productius.
L'empresa ha assenyalat que les plantes de Miajadas (Càceres), Herrera del Duque (Badajoz) i Viladrau (Girona) compten amb l'estàndard de l'Alliance for Water Stewardship (AWS).