Nestlé redueix a 267 els treballadors afectats per l'ERO, segons CSIF

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
Nestlé ha reduït a 267 els treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat per la companyia a les oficines, equips de vendes, centres de distribució i alguns centres de producció a Espanya, ha explicat la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aquest dimecres en un comunicat.
L'ERO va ser plantejat per la companyia a mitjans d'abril, amb una afectació inicial d'un màxim de 301 treballadors, o un 7% de la plantilla, per "adaptar l'estructura de la companyia a Espanya al context de mercat per assegurar la viabilitat del negoci i generar valor a llarg termini".
A més a més, el sindicat explica que Nestlé ha anunciat la creació de nous llocs de feina a la planta de Girona, quan Catalunya és un dels territoris més afectats per l'ERO, amb 178 dels acomiadaments plantejats inicialment, i el centre de Sebares (Astúries).
L'organització ha afirmat que les mobilitzacions i la representació sindical han permès reduir el nombre inicial d'acomiadaments, però ha afegit que l'acord amb la companyia encara no és satisfactori.
"CSIF continuarà defensant l'ocupació i exigint alternatives que evitin sortides traumàtiques", sosté el sindicat, que dijous ha convocat mobilitzacions a la seu de la companyia a Esplugues de Llobergat (Barcelona), coincidint amb la fi del període legal de consultes de l'ERO.