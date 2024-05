Nestlé inverteix 22 milions en una altra caldera de biomassa a Girona per reduir CO2

Revaloritzarà el 100% dels pòsits de cafè i farà servir estella forestal per dependre menys del gas natural



ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 maig (EUROPA PRESS) -

Nestlé España invertirà 22 milions a construir una segona caldera de biomassa de la seva fàbrica de cafè a Girona que entrarà en funcionament el 2025 i que, unida a la ja existent, permetrà evitar més de 18.000 tones de CO2 en aquestes instal·lacions, on treballen 870 persones.

Ho ha explicat aquest dilluns el director general de Nestlé España, Jordi Llach, en una compareixença davant els mitjans amb el responsable de sostenibilitat de l'empresa, Miguel Antúnez.

Llach ha defensat aquest tipus d'inversions: "Si realment ceus en la sostenibilitat, que és el nostre cas, no t'atures perquè l'any va millor o pitjor. Són inversions de nivell, però és la manera. L'impacte només és real si es fa en tota la cadena".

En aquesta planta de Girona s'elabora el cafè soluble Nescafé i càpsules Nescafé Dolce Gusto i l'any passat es van generar 52.000 tones de pòsits de cafè, i en aquestes instal·lacions ja funciona des del 2020 una primera caldera, que va suposar una inversió de 17 milions.

La nova pretén revaloritzar el 100% dels pòsits de cafè que s'obtenen en el procés de fabricació del cafè soluble i també farà servir com a matèria primera estelles forestals procedents de la neteja dels boscos gestionats de manera sostenible prop de la fàbrica, "reduint així la dependència del gas natural", ha dit Antúnez.

En els últims cinc anys, la planta de Girona ha reduït un 45% les emissions de CO2 i un 23% el consum total d'energia, i amb l'entrada en funcionament de la segona caldera s'evitaran més de 18.000 tones de CO2, amb un increment del 30% de la reducció d'emissions.

Llach ha assegurat que, per Nestlé, la sostenibilitat és crucial des de l'inici del procés, és a dir, en l'ús dels ingredients que generen el 70% de les emissions.

Per aquest motiu la "pedra angular" és l'agricultura regenerativa, que l'empresa aplica a 7 països i que consisteix a minimitzar el consum d'aigua i en la cura i millora del sòl, una acció en la qual treballen amb la Fundació Global Nature.

L'ús de camions amb biocombustible (procedent d'olis usats) ha permès a Nestlé reduir el 80% de les emissions en el transport.

"DENUNCIAR EL 'GREENWASHING'"

Llach ha defensat les normes europees sobre 'greenwashing': "Estem a favor de denunciar el 'greenwashing' i saber si estem fent alguna cosa que no està bé. Comunicativament no som expansius. Nosaltres respectem al 100% la regulació, estem a favor d'estandarditzar el que està bé i el que no, perquè és un dels problemes".

El 2023, Nestlé va invertir un total de 70 milions en sostenibilitat a les seves 10 fàbriques de tot Espanya.