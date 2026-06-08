Nestlé España afirma que l'ERO generarà un model més eficient i àgil a llarg termini

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Nestlé España ha afirmat que l'acord assolit amb la representació dels treballadors per a l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) permetrà a la companyia afrontar l'evolució del sector amb un model més "eficient i àgil" i generar valor a llarg termini, informa aquest dilluns en un comunicat.
Segons l'acord, l'ERO afectarà finalment un màxim de 242 treballadors, respecte als 301 proposats inicialment, amb una indemnització de 45 dies per any treballat, per un màxim de 42 mensualitats, per als treballadors de menys de 54 anys o de 54 anys amb menys de 5 anys d'antiguitat, mentre que, per a la resta, fins als 63 anys, s'ha acordat un pla de rendes.
"L'acord permet a la companyia continuar avançant en la seva transformació operativa, adaptant-se als diferents reptes del mercat a Espanya, assegurant la viabilitat del negoci per continuar generant valor a llarg termini", ha valorat Nestlé.
A més a més, l'acord estableix la voluntarietat per acollir-se a l'expedient segons les condicions pactades, i un pla de recol·locacions voluntàries.
Les primeres sortides s'efectuaran a finals de juliol d'aquest any, i la resta el març del 2027, tot i que també es contempla una finestra de sortides el desembre del 2026 com a part del pla de recol·locacions internes.