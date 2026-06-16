Nestlé dona 1.500 càpsules de cafè i 3 cafeteres a la Creu Roja per al seu vehicle d'emergències

GIRONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La fàbrica de Nestlé a Girona ha donat més de 1.500 càpsules de cafè i 3 cafeteres a la Creu Roja per proveir el vehicle de l'entitat amb el qual es dona resposta a situacions d'emergència com incendis, inundacions i grans accidents, informen aquest dimarts en un comunicat conjunt.
En coordinació amb Protecció Civil, el vehicle ofereix atenció les 24 hores del dia tots els dies de l'any als diferents equips d'intervenció com els Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i policies locals, durant situacions d'emergència en les quals "és essencial garantir l'alimentació i hidratació als afectats i equips d'intervenció".
El director del centre de producció de Nestlé a Girona, Arnau Pi, ha defensat que en aquestes situacions "cada recurs compta", i amb la donació pretenen aportar solucions concretes que facilitin la feina dels equips d'intervenció i millorin l'atenció a les persones afectades.