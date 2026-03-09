Neix la marca MAAC per posar en valor la mel produïda per apicultors catalans

Ordeig qualifica la mel com "un símbol identitari de país"
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
L'Associació d'Apicultors i Apicultors de Catalunya (AAAC), Agroxarxa i la Generalitat han presentat aquest dilluns la nova marca Mel d'Apicultors i Apicultors de Catalunya (MAAC), amb l'objectiu d'identificar i posar en valor la mel produïda a Catalunya.
L'acte, que ha tingut lloc a la seu de l' Institut d'Estudis Catalans (IEC) de Barcelona, ha estat presidit pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i ha comptat amb la presència de representants del sector, de càrrecs del departament i de l'associació impulsora, informa la Conselleria en un comunicat.
Ordeig ha defensat que la mel és "un tresor gastronòmic que es recol·lecta des de fa segles i que ha contribuït al desenvolupament dels territoris rurals de Catalunya".
"Ara, el Govern reconeix per primera vegada aquest producte com un símbol identitari de país i un producte excel·lent que és necessari estimar i consumir per la gran quantitat de beneficis que aporta a la salut, la gastronomia i al nostre territori", ha subratllat.
UN VOLUM PRODUÏT "INSUFICIENT"
Segons el departament, Catalunya produeix aproximadament uns 2 milions de quilos de mel a l'any, malgrat que aquest volum "és deficitari perquè el seu consum és molt més elevat", i el seu impacte al mercat està afectat per la competència de mels importades a baix preu i la falta de coneixement del consumidor, al seu judici.
Aquesta situació provoca que més del 50% de la mel venuda a Catalunya "pot ser d'importació o barrejada, fet que sovint fa que no es compleixin els requisits per garantir una bona frescor i traçabilitat".
L'impuls del segell s'emmarca dins del Pla d'Acció de la Mel 2025-2028, impulsat pel Departament d'Agricultura i consensuat amb el sector, que es desplega a través de 6 eixos i 39 accions concretes per fomentar la producció local i la sostenibilitat de les explotacions.