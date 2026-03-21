Neix la Fundació Casa Francesc Macià, amb Puigdemont, Aragonès i Torra en el seu patronat

Glòria Sánchez - Europa Press
Preparen actes commemoratius pel centenari dels Fets de Prats de Molló
BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -
La Fundació Casa Francesc Macià s'ha constituït aquest dissabte a Prats de Molló (França), presidida per l'exconseller de cultura Lluís Puig i amb els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont, Pere Aragonès i Quim Torra en el seu patronat.
La fundació s'ha presentat a la Casa Macià de Prats de Molló, coincidint amb el centenari dels Fets de Prats de Molló, la temptativa per independitzar Catalunya durant la dictadura de Primo de Rivera, ha informat l'organització en un comunicat.
El patronat complet ho conformen Imma Amat, Jaume Aragall, Pere Aragonès, Jep Bonet, Mariona Carulla, Laura Cendrós, Carme Forcadell, Antoni Gelonch, Àngels Ponsa, M. Dolors Portús, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Carme Renedo, Oriol Sallas, Quim Torra i Enric Vall.
Puig ha subratllat que cal observar el "paral·lelisme clar amb el procés polític d'aquesta última dècada" d'aquests fets històrics i ha reivindicat la tasca comunitària sorgida de la societat civil per a la recuperació de la memòria.
Fa 5 anys diversos activistes van comprar aquesta casa i l'objectiu és que ara es converteixi en un espai de memòria històrica amb una exposició permanent.
DOCUMENTACIÓ
La fundació ha presentat un programa de micromecenazgo per a la realització d'un curtmetratge sobre aquest fet històric que inclou la preparació del complot, l'organització i les seves conseqüències, amb una durada aproximada de 15 minuts i la narració de Sílvia Bel i Lluís Soler sota l'adreça d'Albert Naudín.
En aquest sentit, fan una crida a contribuir a la recopilació d'informació, que es troba dispersa entre diferents arxius i cases particulars
COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI
Per celebrar el centenari d'aquests acontecimientosm la fundació ha organitzat diverses activitats com a presentacions de llibres, jornades de portes obertes a la Casa Macià, marxes i itineraris.
A més, també es duran a terme concerts, balls, obres teatrals, jornades i exposicions.