Neix Brisa, la nova ginebra de Gin MG, elaborada amb ingredients d'origen local i homenatge a Barcelona

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
Gin MG Brisa és la nova ginebra de Gin MG inspirada en l'esperit de Barcelona, amb ingredients d'origen local, en combinar les mandarines de la costa espanyola, amb pi, figa, llorer i un subtil toc salí, com ha explicat en la presentació Jorge García, 'brand embassador' de MG Destilerías.
A més a més, l'etiqueta incorpora il·lustracions que evoquen els típics dibuixos improvisats sobre tovallons de paper i el seu gust ofereix una alternativa a les London Dry més tradicionals, com afegeix la companyia.
Creada per Manuel Giró el 1940 i elaborada a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) des de fa més de set dècades, Gin MG és una de les primeres ginebres fabricades a Espanya des de mitjans del segle passat i destaca pel seu preparat amb productes 100% naturals.