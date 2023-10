Neinor Homes preveu construir 10.000 habitatges a Espanya els propers cinc anys

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La promotora residencial Neinor Homes ha previst que invertirà 1.000 milions d'euros a "comprar sòl per uns 10.000 habitatges" a Espanya els propers cinc anys.

En una entrevista d'aquest dimarts a 'La Vanguaradia' recollida per Europa Press, el seu conseller delegat, Borja García-Egotxeaga, ha explicat que s'han trobat amb "family offices, fons d'inversió i asseguradores que els agradaria entrar a Espanya a construir", i que Neinor podria ser el vehicle.

"Hem signat dues aliances, una amb Axa i una altra amb Orion, i estem en converses amb quatre o cinc més. Estem pensant en un tiquet mínim d'inversió de 50 milions", ha afegit.

Respecte a l'aposta de PSOE i Sumar d'augmentar el parc públic d'habitatge amb l'objectiu que aconsegueixi el 20% del total previst en el seu acord per reeditar el Govern central de coalició, ha afirmat que "es pot, però aquí cal ser també cauts" ja que, al seu judici, depèn molt de les localitzacions.

Preguntat per si Neinor pot col·laborar amb els plans d'habitatge assequible de la Sareb, ha assegurat que per descomptat que contemplen col·laborar i ha assenyalat que en aquests moments treballen a l'àrea metropolitana de Barcelona per "construir 4.600 habitatges de protecció".