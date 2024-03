La negociació de pressupostos del Govern i els Comuns continua sense "cap avenç significatiu"

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

La negociació per als pressupostos de la Generalitat del 2024 entre el Govern i els Comuns ha continuat aquest dilluns amb una reunió al Palau de la Generalitat, tot i que no hi ha hagut "cap avenç significatiu", han informat fonts dels Comuns.

Aquesta trobada s'ha celebrat a dos dies que es votin en el ple del Parlament les esmenes a la totalitat dels pressupostos, entre elles la presentada pels propis Comuns, que reclamen a l'executiu català que descarti el projecte del Hard Rock com a condició per negociar els comptes.

El Govern compta, ara com ara, amb els vots favorables d'ERC i del PSC --66 dels 68 necessaris perquè tirin endavant els comptes--, i manté converses amb els Comuns i amb Junts, que també ha presentat esmena a la totalitat.

A la trobada d'aquest dilluns han assistit per part del Govern la secretària general de Presidència, Núria Cuenca; el secretari general d'Economia, Josep Maria Aguirre, i el director general de coordinació interdepartamental, Marc Ramentol.

Per part dels Comuns, han estat presents els diputats al Parlament Joan Carles Gallego, Susanna Segovia i Núria Lozano i el coordinador del grup parlamentari Ximo Balaguer.