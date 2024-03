La negociació pressupostària Govern-Comuns continua encallada i s'emplacen a una reunió aquesta tarda

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

Les negociacions entre el Govern i els Comuns continuen encallades després de la reunió d'aquest dimarts al matí amb els equips negociadors de les dues parts, que s'han emplaçat a continuar parlant en una possible trobada a la tarda, han explicat fonts dels de Jéssica Albiach.

La reunió d'aquest dimarts al matí s'ha celebrat al Palau de la Generalitat, ha durat una hora i mitja aproximadament, i queden una mica més de 24 hores perquè se celebrin les votacions aquest dimecres a la tarda en el ple del Parlament a les esmenes a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat 2024.

Les converses continuen estancades perquè els Comuns mantenen la línia vermella d'exigir que el Govern descarti el pla director urbanístic (PDU) del projecte del Hard Rock, mentre que els de Pere Aragonès asseguren que ja no poden fer que es tracta d'un tràmit tècnic.

"NO ES MOUEN"

"Continua igual, no es mouen", han lamentat les mateixes fonts, que han afirmat que tampoc no veuen prou ambició en les propostes pressupostàries del Govern en àmbits com l'habitatge i veuen distància entre les posicions de les dues parts en el paquet sobre educació.

Per part del Govern, hi han assistit la secretària general de Presidència, Núria Cuenca; el secretari general d'Economia, Josep Maria Aguirre, i el director general de coordinació interdepartamental, Marc Ramentol.

Els diputats dels Comuns Joan Carles Gallego, Susanna Segovia i Enric Bàrcena, i el coordinador parlamentari, Ximo Balaguer, han entrat al Palau de la Generalitat a les 11.10 hores.

Ara com ara el Govern compta amb el suport del grup parlamentari del PSC-Units, amb qui ha signat un acord pressupostari, però encara no ha reunit els suports per poder tirar endavant els comptes --té 66 dels 68 vots necessaris--.