Navarro defensa la pluralitat del plenari del CZFB davant la nova governança pactada entre el Govern i ERC

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha defensat la participació plural del plenari de l'ens que dirigeix arran del canvi de governança pactat entre el Govern i ERC per aprovar els pressupostos de la Generalitat 2026.
Ho ha dit aquest dijous en la roda de premsa de presentació del Saló Internacional de la Logística (SIL) 2026, juntament amb la directora general, Blanca Sorigué, en la qual ha valorat el funcionament "satisfactori" del CZFB per a totes les administracions.
Navarro ha celebrat l'acord per tenir pressupostos i ha explicat que s'està treballant en el canvi dels estatuts de l'ens perquè l'"enunciat de l'acord" es converteixi en una realitat.