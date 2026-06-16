Navarro (CZFB) diu que l'objectiu és que els barcelonins vegin el Districte 4.0 "més proper"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha assegurat que l'objectiu de la creació del Districte 4.0 és que els barcelonins el vegin "més proper".
Ho ha dit aquest dimarts en l'obertura de la trobada 'Sostenibilitat que impulsa competitivitat empresarial. Estratègies reals en indústria, logística i innovació', que se celebra al DFactory, i en la qual també ha participat la directora executiva del Pacte Mundial de l'ONU Espanya, Cristina Sánchez.
Navarro ha assegurat que la voluntat és estar prop de Barcelona també "psicològicament", ja que ha recordat que el CZFB és un espai on cada dia milers de persones van a treballar.
"Volem que sigui l'inici per convertir el polígon industrial en un districte" al qual els ciutadans decideixin anar a passejar i compartir el seu oci.
D'altra banda, Navarro ha explicat que el DFactory és una "iniciativa amb principis" que van més enllà de la seva activitat econòmica ordinària, i ha afegit que les empreses que ocupen l'espai tenen en el seu ADN la sostenibilitat.
Ha valorat aquest fet "en un món que sembla que es basa únicament en el compte de resultats", i ha destacat que és una cosa que està lligada a l'activitat humana, el creixement i el creixement sostenible.
"AVENÇ MOLT SIGNIFICATIU"
Sánchez ha celebrat que la sostenibilitat ha viscut "un avenç molt significatiu" en les empreses, ja que la direcció de sostenibilitat ha guanyat en importància en la presa de decisions de les companyies, especialment de les grans.
Ha explicat que la sostenibilitat ha crescut i ha madurat molt en els últims anys, ja que "Europa és un oasi de sostenibilitat" que fa que sigui mirada des d'altres punts del món.
La directora executiva ha explicat que hi ha una doble velocitat a l'hora que les empreses adoptin mesures de sostenibilitat, ja que les grans tenen els recursos humans i econòmics per fer-ho, i que les pimes necessiten "més ajuda".
Ha explicat que des de l'ens que dirigeix s'ajuda les empreses a identificar els reptes i els impactes negatius que poden tenir en sostenibilitat, i oferir-los eines i formacions.