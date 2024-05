Navarro (CZFB) demana adaptar-se "molt ràpid" davant els canvis de la indústria 4.0

Vol que l'edifici DFactory sigui un "referent internacional" en la nova indústria



BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha demanat al sector públic i al privat que siguin capaços d'adaptar-se "molt ràpid" davant els canvis de la indústria 4.0.

Ho ha dit aquest dimecres en la vuitena edició del Fòrum Indústria 4.0 al DFactory de la Zona Franca de Barcelona, en el qual es presenten novetats tecnològiques aplicades a la indústria i a la producció.

"Hem d'anar a molta velocitat per poder atendre aquestes noves necessitats, no estem en competència amb altres ciutats de Catalunya o de la resta d'Espanya, estem en competència amb el món", ha afegit.

Segons Navarro, l'"actual revolució industrial" es caracteritza per l'actualització constant, i ho ha exemplificat amb el nou ChatGPT-4o, presentat aquest dimarts.

El DFACTORY, REFERENT INTERNACIONAL

Navarro ha explicat que això ho ha après treballant a l'edifici DFactory, que vol que sigui "un referent internacional de la indústria 4.0".

Vol que les instal·lacions estiguin a "l'avantguarda mundial" d'aquest tipus de tecnologies i activitats econòmiques que representen la nova economia i indústria.

El DFactory, que ha comptat amb una inversió pública de 30 milions i que es va començar a fer servir la tardor del 2021, té prevista una ampliació de l'edifici als terrenys contigus.

Navarro ha detallat que totes les empreses que hi treballen són industrials o ofereixen "serveis directament orientats a la indústria".

"El més important no només és l'arquitectura, no només és l'ocupació de l'edifici, sinó la capacitat de generar relació, la capacitat de generar comunitat entre totes les empreses que hi ha", ha defensat.