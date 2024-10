Navarro (CZFB) sobre la BNEW: "El que fem no és només reflexionar. D'aquí surten solucions"

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha destacat la celebració de la Barcelona New Economy Week (BNEW) com un espai en el qual crear solucions per a les empreses: "El que fem no és només reflexionar. D'aquí surten solucions".

En una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, ha afirmat que en l'edició de l'any passat van haver-hi 8.000 contactes de networking, molts dels quals segurament van acabar "fructificant".

Sobre la digitalització, ha apuntat que, textualment, el seu horitzó no acaba mai: "Sempre m'ha agradat molt la ciència ficció. I la ciència ficció en algun moment es converteix en ciència. Estem en aquest punt".

La BNEW 2024, que se celebra entre aquest dilluns i dijous al DFactory Barcelona, preveu superar els 15.000 assistents, amb un 70% de presencialitat i un 30% d'assistents telemàtics, i comptarà amb 350 conferenciants internacionals en les set verticals que tindrà.

Està previst que se sumin 140 hores de contingut distribuïdes en 100 panells, sessions i debats que se celebraran en tres platós, i l'esdeveniment mantindrà el seu caràcter híbrid.