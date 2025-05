Navarro (CZFB) avança que el DFactory ja té reserves als espais pendents d'ampliació

Confirma que la demanda "existeix" i aposta per la pluralitat per fomentar col·laboracions

BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha assegurat que hi ha empreses que ja han fet "alguna reserva" en la futura ampliació del DFactory, ara en fase de licitació.

Ho ha dit aquest dilluns en un acte presentat pel president de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País, Miquel Roca Junyent, i moderat pel periodista Gabriel Trindade.

Així, Navarro ha defensat que la demanda per als nous terrenys "existeix" i ha concretat que hi ha companyies xineses dedicades a la nova indústria que estan interessades en Barcelona i en els terrenys de la Zona Franca.

En aquest sentit, ha explicat que no volen que totes les empreses del DFactory siguin xineses, sinó que volen apostar per la "pluralitat" de nacionalitats, sent la indústria 4.0 l'eix principal.

En referència al viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Japó, ha assenyalat que s'estan "obrint oportunitats" de negoci allí per traslladar-les a Catalunya.

40 EMPRESES AL DFACTORY

Després d'aquesta primera fase d'ampliació, que compta amb un pressupost d'entre 50 i 70 milions d'euros, l'espai arribarà als 47.000 metres quadrats.

Navarro ha celebrat que el DFactory és el "cor" del projecte del Districte 4.0, que aspira a ser un hub d'innovació tecnològica que agrupi a les empreses dedicades a la nova indústria.

En aquest sentit, ha explicat que l'edifici ja aglutina més de 40 empreses relacionades amb aquest àmbit, i ha defensat que volen albergar més companyies perquè puguin col·laborar entre elles.

BARCELONA, CIUTAT DE TALENT

Així mateix, ha assenyalat que Barcelona és la segona ciutat del món en atracció del talent i ha assegurat que l'ecosistema de la Zona Franca aposta per "llocs de treball de qualitat i de llarg recorregut".

"No hi ha beneficis fiscals, però tothom vol venir aquí, la ubicació és immillorable", ha subratllat després d'assegurar que és un espai que vetlla per la col·laboració públic-privada.