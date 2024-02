Naturgy va invertir 450 milions d'euros el 2023 en la digitalització i millora de la seva xarxa elèctrica a Espanya

MADRID, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

UFD, la distribuïdora elèctrica del grup Naturgy, va invertir 450 milions d'euros el 2023 per a la digitalització i millora dels més de 115.000 quilòmetres de xarxa a Espanya, la qual cosa suposa un increment del 59% respecte a l'any anterior.

Només en els últims cinc exercicis, la inversió d'UFD ha superat els 1.480 milions d'euros, amb el focus posat en la millora de la qualitat de servei als seus clients, com destaca un comunicat de la companyia.

Aquestes inversions s'han centrat en la innovació i l'aplicació de noves tecnologies, en el telecontrol i sensorització de les xarxes i en l'enrobustiment de les infraestructures amb l'objectiu d'integrar l'increment de la generació renovable.

L'esforç fet en sensorització i digitalització de les infraestructures va permetre una gran millora de la qualitat del servei, mesurada a través del temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada (Tiepi). Aquest indicador ha millorat un 27% en els últims cinc anys, fins a situar-se en 30,7 minuts durant el 2023.

De cara al futur, la companyia ha avançat que mantindrà un alt ritme inversor durant el 2024, i prevaldrà la innovació i la digitalització de les xarxes de distribució com a peça fonamental per a la transició energètica.

Així mateix, continuarà evolucionant la seva Plataforma Digital de Serveis com a espai on els usuaris poden fer totes les seves gestions.

La directora de Xarxes Electricitat Espanya de Naturgy, Mónica Puente, ha assegurat que estan fent "un gran esforç inversor per reforçar, tecnificar i digitalitzar la xarxa" i gràcies a això han aconseguit "superar els seus objectius de millora de l'índex de qualitat del subministrament, que se situa al capdavant a Espanya".

La distribuïdora elèctrica de Naturgy manté "un fort compromís amb la societat i el desenvolupament econòmic dels territoris on està present", sempre amb la sostenibilitat i el medi ambient com a pilars bàsics per a la creació de valor econòmic, mediambiental i social a curt i llarg termini.

Actualment, dona servei a gairebé 3,8 milions de punts de subministrament, a través d'una xarxa de 115.000 quilòmetres de línies d'alta, mitjana i baixa tensió.