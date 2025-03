Naturgy sotmet la interlocutòria-opa per adquirir el 10% del capital a la seva junta d'accionistes aquest dimarts

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

Naturgy celebrarà aquest dimarts, dia 25 de març, la seva junta general d'accionistes, a la qual sotmetrà l'aprovació de la interlocutòria-opa per adquirir el 10% del capital i l'ampliació del consell d'administració dels dotze membres actuals fins a setze.

La junta representa un pas més en una operació de 2.332 milions d'euros amb què l'energètica pretén elevar el capital flotant a prop del 15%. A més, arriba a l'assemblea amb el compromís ja garantit del suport dels accionistes principals, Criteria, BlackRock, CVC/Rioja i IFM, a l'opa voluntària.

Criteria, el hòlding de La Caixa, és l'accionista principal de Naturgy, amb el 26,7% del capital; seguit de BlackRock (20,9%) --que va prendre la participació de GIP després d'adquirir la firma--, CVC/Rioja (20,7%) i IFM (16,9%).

La interlocutòria-opa de l'energètica, primera gasista i tercera elèctrica del país, oferirà una contraprestació de 26,50 euros per acció, la qual cosa eleva l'import total màxim a desemborsar per Naturgy a 2.332 milions d'euros.

El passat 20 de febrer, en una roda de premsa, el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ja va afirmar que l'objectiu de l'oferta era aconseguir un nivell del 15% de capital flotant que permeti al grup retornar a aquests índexs MSCI.

Reynés va estimar que, superant aquest 15% de capital flotant, l'energètica aconseguiria el "objectiu important" de tornar als principals índexs borsaris, especialment, els de la família MSCI, "retornant al mercat les accions comprades, amb flexibilitat i sense un calendari determinat".

AMPLIACIÓ A SETZE CONSELLERS

D'altra banda, la junta també votarà l'ampliació de l'òrgan rector de la companyia dels dotze membres actuals fins als setze per complir amb el principi de representació proporcional i mantenir un nombre suficient de consellers independents.

D'aquesta manera, es donarà un segon seient al fons australià IFM, que ha vingut incrementant el seu pes al capital de la companyia gradualment, però també guanyaran pes els altres principals accionistes del grup en l'òrgan rector, ja que CriteriaCaixa passarà de tres a quatre consellers dominicals; i GIP/BlackRock i Rioja/CVC de dos a tres. Es completarà el consell amb tres consellers independents i el seu president executiu.

Així, es proposarà els nomenaments com a nous consellers de María Isabel Gabarró per part de CriteriaCaixa, Martin Catchpole per part de GIP/BlackRock, Marta Martínez per part de Rioja/CVC, i Nicolás Villén, per part d'IFM.

També es proposarà a la junta general d'accionistes la renovació d'aquells consellers que tenen el seu mandat vençut: Isabel Estapé, per part de CriteriaCaixa; Raj Rao i Lucy Chadwick, per part de GIP/BlackRock; Javier de Jaime, per part de Rioja/CVC i Helena Herrero, com a consellera independent.

Així mateix, se sotmetrà a votació l'acord del consell sobre la modificació de l'esquema de remuneració variable a llarg termini del president executiu o la política de remuneració dels consellers de Naturgy.