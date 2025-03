Naturgy demana l'autorització de la CNMV per a l'auto-OPA, que serà avalada per CaixaBank, BBVA, BNP i Société Général

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -

Naturgy ha presentat una sol·licitud d'autorització a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a la seva oferta d'adquisició voluntària i parcial per adquirir fins a un 9,08% del seu propi capital, amb l'objectiu de millorar el seu 'free-float', el finançament de la qual per 2.332 milions d'euros estarà avalada per CaixaBank, BBVA, BNP Paribas i Société Générale.

L'energètica fa així el següent pas en la presentació de la seva auto-OPA després que fos avalada pel consell d'administració de la companyia en les reunions del passat 18 de febrer, 13 de març i 25 de març i obtingués el suport de la junta general d'accionistes d'aquest dimarts.

"Addicionalment, en la reunió del consell d'administració celebrada el 25 de març del 2025, el consell d'administració va aprovar atorgar poders especials, entre d'altres, a Francisco Reynés Massanet i Manuel García Cobaleda, incloent poders de signatura i la presentació d'aquesta sol·licitud d'autorització i del fullet", ha indicat l'empresa a la CNMV, després d'afegir que no requereix cap acord addicional.

En concret, l'oferta recau sobre un màxim de 88 milions de les seves pròpies accions, representatives d'un 9,08% del seu capital social, amb una contraprestació de 26,50 euros per acció, la qual cosa eleva l'import total màxim a desemborsar per Naturgy a 2.332 milions d'euros.