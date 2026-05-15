Nataly, guanyadora del X Premi Círculo Ecuestre Jove Rellevant

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
L'empresa Nataly ha guanyat el X Premi Círculo Ecuestre Jove Rellevant amb una compresa postpart que quantifica el sagnat en temps real sense components electrònics, informa el Círculo Ecuestre en un comunicat aquest divendres.
Aquest guardó reconeix una persona o equip de menys de 40 anys que hagi desenvolupat o estigui desenvolupant un projecte amb impacte social.
La companyia ha estat seleccionada "pel seu propòsit social i pel seu potencial per transformar la seguretat materna durant el postpart".
La compresa ofereix un nou sistema de control que vol evitar els decessos per hemorràgia postpart, considerada la principal causa de mortalitat materna a nivell global i "una complicació que, en molts casos, s'infradiagnostica".
Permet detectar de manera primerenca, objectiva i accessible el sagnat excessiu, facilitant una resposta més ràpida per part dels professionals sanitaris.