Natàlia Mes reitera el finançament singular: "L'Estat ens tracta com a menors, ens dona una paga"

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat en funcions, Natàlia Mas, ha reiterat aquest dilluns la importància del finançament singular per a Catalunya, ja que creu que és un canvi necessari: "L'Estat ens tracta com a menors, ens dona una paga".

Ho ha dit en una entrevista del canal 3/24, recollida per Europa Press, en la qual ha insistit que la proposta de finançament singular per a Catalunya, plantejada en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), "no tindria impacte negatiu per a la resta de comunitats perquè seria gairebé impensable pensar que això pugui tirar endavant amb un impacte negatiu per a la resta".

Per a ella, hi ha una infrafinanáment crònic a Catalunya, que ha qualificat de llosa i que ha atribuït al règim comú de finançament, i, en aquest sentit, ha insistit en un canvi que sigui "estructural, permanent i irreversible".

La consellera ha defensat que a Espanya puguin coexistir un model foral com el del País Basc o Navarra, un règim comú i un model singular de responsabilitat fiscal: "A Canadà existeix. És perfectament factible que hi hagi existència d'aquests tres models".

"No podem ser més clars. Ha d'haver-hi recaptació, tenir la clau de la caixa", i remarca que aquesta proposta de finançament pot no ser exclusiva per a Catalunya però considera que Catalunya ha de donar aquest pas endavant, en les seves paraules.