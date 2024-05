Natàlia Mes celebra el 'no' de Banc Sabadell al BBVA: "Catalunya necessita més bancs, no menys"

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha valorat com una bona notícia el rebuig del Banc Sabadell a l'oferta del BBVA per fusionar-se: "Catalunya necessita més bancs, no menys".

"Una absorció així suposaria una gran pèrdua de llocs de treball, una concentració inacceptable i un perjudici per a ciutadans i empreses", ha afegit Mes en una piulada recollida per Europa Press aquest dilluns.

El consell d'administració de Banc Sabadell s'ha reunit aquest dilluns per avaluar l'oferta de BBVA i ha decidit declinar-la perquè considera que pot crear major valor per a l'accionista si roman en solitari.