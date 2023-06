Natàlia Mas xifra en 1.985 els milions dels Next Generation mobilitzats per la Generalitat

Critica les "ineficiències de base" en la distribució dels fons per part del Govern central



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha xifrat en 1.985 els milions d'euros dels fons Next Generation que ha mobilitzat el Govern fins al maig.

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa al costat del director general de Fons Europeus i Ajuts d'Estat, Aleix Cubells, i el secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus, Miquel Puig.

Aquesta xifra és el 70% dels recursos que l'Estat ha transferit a la Generalitat a través de les conferències sectorials, que han arribat als 2.846 milions d'euros; mentre que el total assignat és de 3.420 milions.

En total, Catalunya ha captat 5.651 milions d'euros a través de les quatre vies d'assignació creades, dels quals 3.184 milions ja s'han adjudicat a 34.234 beneficiaris situats al 94% dels municipis catalans.

Mas ha defensat que "la Generalitat està fent una bona feina" en la mobilització de recursos i en l'agilitat per gestionar els ajuts, i ha assenyalat que Catalunya ha mobilitzat el 29% del total d'Espanya, per davant de la Comunitat Valenciana (16,3) i Madrid (8,3%).

"Malgrat les limitacions que tenim, des de Catalunya estem fent una molt bona gestió dels Next Generation. Ho estem fent millor o molt millor que la resta de territoris de l'Estat", ha afegit, i ha assegurat que encara podria ser millor si la Generalitat tingués més poder de decisió.

INEFICIÈNCIES

Mas ha criticat les "ineficiències de base en el sistema de distribució de fons", que ha definit com massa centralitzat, la qual cosa, segons ella, provoca que les convocatòries no s'ajustin a les necessitats dels territoris.

També ha lamentat l'opacitat del Govern central amb les dades de mobilització i execució dels Next Generation i ha dit que a sis mesos del final de la primera fase, "la valoració és ambivalent".

La consellera ha mostrat preocupació per l'estat d'execució dels projectes estratègics per a la recuperació i la transformació econòmica (PERTE), que tenen un "percentatge massa baix de mobilització dels recursos".

Ha reclamat que el Govern central "corregeixi els errors" en l'addenda de 94.300 milions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovada el passat 6 de juny.

ELECCIONS

Preguntada per un possible canvi al Govern central en les eleccions del 23 de juliol, Mas ha subratllat que "els fons no pertanyen a ningú, pertanyen a la ciutadania".

Per això, ha reclamat que les eleccions i un possible canvi de govern "no afecti" la mobilització dels fons.