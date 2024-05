Natàlia Mas reitera que farà "tot el que estigui" a les seves mans perquè l'OPA al Sabadell no prosperi

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha insistit que el Govern farà "tot el que estigui" a les seves mans perquè l'OPA del BBVA a Banc Sabadell no prosperi, ha afirmat en unes declaracions als periodistes després de clausurar la jornada 'Perspectives del sector energètic' del Cercle d'Economia aquest divendres.

Preguntada per si el BBVA vulnera el règim de les OPA amb la seva oferta, com va assegurar l'entitat catalana dijous davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Mas ha considerat que no li "correspon entrar en tot aquest detall".

Ha insistit que la unió de les dues entitats "seria perjudicial per a l'interès públic des d'un punt de vista de concentració bancària": ha augurat que reduiria i encariria l'accés al crèdit i que també repercutiria en la remuneració dels dipòsits.