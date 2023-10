Natàlia Mas qualifica l'actual model de finançament d'"espoliació" per a Catalunya

Assegura que el gruix del deute de la Generalitat es deu a l'"infrafinançament"



BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha qualificat l'actual model de finançament d'"espoliació" per a Catalunya i ha dit que no és un model de solidaritat, en una entrevista publicada aquest divendres a 'El País' i recollida per Europa Press.

Mas ha lamentat que "es tracta els ciutadans de Catalunya com si fossin de segona" i ha criticat que en els últims anys els recursos disponibles per a l'Administració Central han augmentat el doble que per a les comunitats autònomes.

"Aquí hi ha una sèrie de greuges concrets per a Catalunya i hi ha unes dinàmiques de recentralització dels recursos que no són lògiques", ha dit, després de reclamar corregir el desequilibri que ha produït en, per exemple, la recaptació de l'IVA.

Ha assenyalat que hi ha altres comunitats autònomes perjudicades, per la qual cosa ha assegurat que cal "trencar aquesta estructuralitat que afecta negativament, des d'un punt de vista econòmic" alguns territoris.

MODEL DE FINANÇAMENT

La consellera ha assegurat que "Catalunya és un territori solidari, però una solidaritat ben entesa està molt lluny dels resultats" de l'actual model.

Preguntada per si la Generalitat participarà en la negociació, ha dit que depèn del plantejament i que no ho faran "en una qüestió cosmètica", i ha demanat una correcció bilateral als, en les seves paraules, greuges específics de Catalunya.

En aquest sentit, ha assegurat que "el gruix del deute de la Generalitat s'explica per aquest infrafinançament" i ha reclamat un tracte diferencial per corregir-lo.

PRESSIÓ FISCAL

Mas ha defensat que la "pressió fiscal a Catalunya és bastant més baixa que la mitjana de la zona euro" i que, en tot cas, està, segons ella, absolutament entrellaçada amb el dèficit fiscal, que el Govern xifra en prop de 22.000 milions d'euros anuals.

Ha assegurat que davant "la pressió en el cost de vida de les famílies", la Generalitat ha apostat per mesures d'alleujament.

"Els impostos de successions o de patrimoni no afecten el gruix de la ciutadania. El de patrimoni el paga l'1% dels contribuents i en el de successions, el 75% dels contribuents paga menys d'un euro", ha subratllat.

La consellera ha dit que el Govern no vol entrar en una batalla fiscal, i ha criticat la falta d'execució de les inversions pressupostades a Catalunya per part de l'Estat.